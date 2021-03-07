نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمركز العياط

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة تفقدية لمركز العياط، يرافقه المهندس خيري مرسي رئيس مركز ومدينة العياط، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل لمتابعة أعمال الترصف والتطوير بالمدينة.

وتابع نائب محافظ الجيزة منطقة مزلقان مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة لأهالي المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعه، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للاستماع الي طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفه على مستوى المدينة.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تطوير وتوسيع ورصف شوارع الجيش، بطول ٩٠٠ متر و أبوهميلة بطول ١٢٠٠ متر وشكري القواتلي بطول ٨٥٠ مترا بنطاق مدينة العياط ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ بسرعه تنفيذ أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيا علي الطبيعه واستلام أعمال الرصف بأعلي معايير الجوده طبقا لأعمال الطرح والترسية.