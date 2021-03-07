رفض مصري سوداني لأي تحرك إثيوبي أحادي في سد النهضة.. الكويت تفرض الحظر.. والسعودية ترفع القيود.. والإمارات تفتح السينما.. وأوروبا تواجه معركة شاقة مع لقاحات كورونا.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

مصر: 588 إصابة جديدة بـ«كورونا».. و38 حالة وفاة

الكويت.. 1318 إصابة جديدة بـ «كورونا» و7 حالات وفاة

الصحة الكويتية تدرس إعفاء متلقي اللقاح من الحجر المؤسسي

مبادرة كويتية لتشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي لقاح كورونا

كورونا يغلق محافظة إيرانية بشكل كامل

رئيس وزراء بريطانيا: فتح مدارس إنجلترا خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة "الوطن" الضوء على تجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضهما للنهج القائم على فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، وأكدا حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة، بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي قبل موسم الفيضان.





ووصل التنسيق المصري - السوداني إلى ذروته أمس، السبت، بعدما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال زيارة الأول للخرطوم، أمس، رفض أي إجراءات أحادية في ملف سد النهضة الإثيوبي.





كما أشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان وزارة الصحة المصرية أمس، السبت، تسجيل 588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة مقابل 579 إصابة و45 وفاة.





وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 185922 من ضمنهم 143575 حالة تم شفاؤها، و 10954 حالة وفاة».





محليا، أفادت صحيفة "الوطن" بإعلان وزارة الصحة تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس السبت، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 199428 حالة، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1120 حالة، كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 992 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 185231 حالة.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن الدفعة السابعة من لقاح فايزر المضاد لـ«كوفيد-19»، ستصل اليوم الأحد وذلك لاستكمال حملة التطعيم، حيث سيتم نقلها إلى مركز الكويت للتطعيم.





وأكدت مصادر صحية مطلعة، في تصريح لـ«الأنباء»، أنه يتم التنسيق حاليا لوصول دفعة جديدة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري. وعن لقاح جونسون آند جونسون الذي تم الموافقة على ترخيصه للاستخدام الطارئ من قبل منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، فقد بينت المصادر أنه سيدرج على جدول لجنة اللقاحات قريبا، وذلك ليتم دراسة مدى إمكانية ترخيصه للاستخدام الطارئ.





وذكرت صحيفة "القبس" أنه تشجيعًا على تسريع التطعيمات، وتقديم حافز وإثابة لمن تطعموا ضد كورونا، ومن منطلق المسئولية المجتمعية، أطلق أصحاب أعمال وجهات خدمية وشركات مبادرة لتقديم خصومات تصل إلى 50% لمن تلقوا اللقاح المضاد للوباء.





وأكد أصحاب المشاريع والشركات أن هذه المبادرة تعتبر بمنزلة ورقة إنقاذ سريعة للمشاريع المتضررة جراء سلسلة الإغلاقات بسبب القرارات الحكومية جراء ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كوفيد 19، بجانب تشجيع المواطنين والمقيمين إلى التقدم والتسجيل في منصة الحصول على التطعيم لتعزيز المناعة المجتمعية ومواجهة الفيروس بدلا من انتظار الإصابة واستمرار الدوران في مربع الخوف من الإصابات وارتفاعها.





وقالت صحيفة "الجريدة" إنه بعد انقضاء 6 أشهر من تجربته السابقة، تستعيد الكويت في الخامسة من مساء اليوم أجواء الحظر الجزئي الذي شهدته عام 2020، مع اتخاذ الجهات المعنية إجراءاتها للتعامل معه، لا سيما الاستعدادات الأمنية التي اكتملت آليتها وفق خطة تماثل تلك التي اتخذت في فترة الحظر السابق.





واكتملت أمس معالم إجراءات الحظر الجزئي، الذي ينطلق عند الخامسة من مساء اليوم حتى الخامسة فجرا يوميا، وحتى 7 أبريل المقبل، حيث اتخذت مختلف الجهات الحكومية والخاصة إجراءاتها للتعامل مع فترة الحظر.





ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية رفيعة المستوى أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيعقد اجتماعًا اليوم مع جميع الجهات الحكومية المنفذة لآليات حظر التجول الذي يبدأ تطبيقه مساء اليوم، الأحد، وقالت المصادر إن الاجتماع سيناقش كل مطالب الجهات للتعامل مع الحظر، إضافة إلى تشديد الخالد على التعاون وعدم التهاون من أجل نجاح آلية الحظر والوصول إلى الهدف الذي أقر من أجله. وأضافت أن مدة الشهر المقررة لتطبيق الحظر قابلة للإلغاء متى ما استقر الوضع الصحي بالبلاد من دون الالتزام بإكمالها.





وقالت صحيفة "الراي" إن مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض شهد إقبالا من قبل المواطنين والوافدين في أول يوم من أيام الحظر الجزئي المطبق في البلاد، وذلك في ظل جهود كبيرة لوزارة الصحة من أجل التوسع في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان وزارة الصحة أمس، السبت، أنها تدرس إعفاء مَن تلقّى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» من فترة الحجر الصحي المؤسسي المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج، والاكتفاء بالحجر المنزلي، في حين علمت «الراي» أن حملات التطعيم ستتوسع لتشمل العاملين في الأنشطة التجارية التي تعد أماكنها المغلقة، عالية أو متوسطة الخطورة في معدلات العدوى، وفق تصنيف الدراسات العلمية.





وأفادت صحيفة "الأنباء" بأن قوات من الحرس الوطني بدأت بتأمين 20 فندقا (10 فنادق جنوب البلاد و10 فنادق في العاصمة وضواحيها) وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالحجر المؤسسي على القادمين من الخارج. وأكدت مصادر مطلعة أن مهمة الحرس في تأمين الفنادق ستكون طوال سريان القرار وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "الجريدة" إنه في خطوة تزامنت مع سماح قطر للحاصلين على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا بالسفر، وعودة دور السينما للعمل في الإمارات، قرّرت السعودية رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس اعتبارًا من اليوم.





ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس» عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، أنه «تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق ونحوها، وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، وما في حكمها، اعتبارًا من اليوم».





وفي الإمارات، أمرت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، بفتح دور السينما بنسبة 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.





وفي الدوحة، أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للمقيمين في قطر السفر، بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، موضحة أنه حتى يتم الإعفاء من الحجر الصحي؛ يجب أن تكون مرّت فترة 14 يومًا من تلقيها.





وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان محافظ خوزستان بجنوب غرب إيران، قاسم سليماني دشتكي، عن إغلاق المحافظة ومنع خروج ودخول السیارات إليها، بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا.





وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في وقت سابق أمس، السبت، أن أوضاع خوزستان سيئة للغاية، وأن فيروس كورونا يواصل الانتشار فيها بسرعة قياسية.





فيما قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 82 وفاة و8212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في كل البلاد.





دوليا، قالت صحيفة "القبس" إن الاتحاد الأوروبي يكافح لتوزيع جرعات لقاح كورونا في جميع أنحاء التكتل المكون من 27 دولة، وهو متأخر عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى في عدد التطعيمات لكل مواطن. وهناك شكاوى من أن الجهات التنظيمية بطيئة للغاية في الموافقة على اللقاحات، وكانت هناك مشكلات في التصنيع والتسليم والروتين، مما يعيق العملية.





وأوضحت صحيفة "الراي" ما قاله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب يوم الاثنين ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وهو أمر لم يكن ممكنا إلا بفضل جهود الناس لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19.



