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توك شو

الري تكشف عن قرارات رئيس الوزراء لتبطين الترع

الأحد 07/مارس/2021 - 10:43 ص
سور حديد على الترع
سور حديد على الترع
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الدولة تجري إنجاز عظيم على أرض الواقع بما يتعلق بمشروع تبطين الترع "إحنا مش بنقول كلام وخلاص، وبالفعل تم الانتهاء من آلاف الترع"، وذلك لإعادة الوجه الحضاري للريف المصري.

وتابع المتحدث باسم الري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الدولة عانت خلال السنوات الماضية من المخلفات التي تلقى في الترع، وبدوره كان يشوه الريف ويضر البيئة، لافتاً إلي أن تم الانتهاء من 1150 كيلو متراً من الترع من اجمالي 4200، وتم توفير اعتمادات مالية لما يقرب من 1500 أسرة.

وأوضح غانم، أن العمل الجاري في 6800 كيلو من اصل 7 آلاف كيلو مستهدفة في المرحلة الحالية والتي من المفترض الانتهاء منها في منتصف العام القادم.

وكشف عن قرار رئيس الوزراء اثناء تفقده محافظة المنوفية ووجود إحدى الترع المبطنة بها قمامة، فقرر انشاء سور سلك على الترع التي تمر داخل الكتل السكانية وارتفاعه 70 سم، لتجنب القاء القمامة فيها وحماية الاطفال من الانزلاق والغرق في الترع.

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