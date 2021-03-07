لليوم الثامن.. طلاب الإعدادية والثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات التيرم الأول.. صور

انطلق اليوم الأحد الموافق 7-3-2021 امتحانات اليوم الثامن، لطلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.





ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرىة امتحان المواد الثقافية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة) ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة).





بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العلوم الإسلامية امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع).





وتفقد عدد من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية لجان الامتحانات للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية داخل اللجان .



