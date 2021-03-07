أبرزها نبات القراص.. 6 عناصر طبيعية للحفاظ على صحة العظام ومحاربة السكرى



أطعمة عديدة صحية يجب أن لا تغفل المرأة تناولها فهى تساعد في إدارة العديد من الأمراض أبرزها مرض السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب، كما أنها تساعد على أيضًا تقوية العظام وتقوية جهاز المناعة وحماية الجلد إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.









1 . الطماطم









تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة الصحية لصحة المرأة. تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تسمى اللايكوبين ، والتي تحمي الحمض النووي لدينا من التلف الذي قد يؤدي إلى سرطان الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة والبروستاتا.





2. الجوز







يحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وقد وجد أن تناول أوقية فقط من الجوز يوميًا سيساعد على تحسين تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط.





3. الموز







أشارت الدراسات إلى أن خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية يزداد بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم.





4. السبانخ







يساعد تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل السبانخ على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكري الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن الزائد. يحتوي هذا الطعام على مادة السلفوكينوفوز ، وهي مصدر غذائي لحشرات الأمعاء ، وبالتالي تمنع نمو البكتيريا السيئة في الجسم.







. 5. أوراق نبات القراص







نبات القراص مصدر نباتي غني بالحديد وحمض الفوليك. كما أنه يحتوي على فيتامين K الذي يساعدك في التعامل مع فقر الدم الناتج عن غزارة الدورة الشهرية . يمكنك صنع الشاي باستخدام عشبة نبات القراص والنوم لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناوله.





6. الفلفل الأحمر

أفضل مصادر فيتامين سي وهو مفيد لبشرتك ومناعتك. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الفلفل الأحمر في تقليل تجعد وجفاف الجلد. تساعد إضافة كمية جيدة من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي على حمايتك من الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا.