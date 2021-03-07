استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية استمرار مبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بصحة المرأة . المرأة





وجاء ذلك يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.









وأشار الدكتور عبد الناصر إلى أن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية المرأة والطفل .





وتستهدف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.





كما حث جميع السيدات بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحمايتهم وحماية أسرهم.



