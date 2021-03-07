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محافظات

استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 11:22 ص
مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية
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احمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية  استمرار مبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحدى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمعنية بصحة المرأة .

وجاء ذلك يأتي هذا في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتفعيل جميع المبادرات الرئاسية، حيث تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأورام السرطانية والإصابات الخطيرة والاعتلال الكلوي.


وأشار الدكتور عبد الناصر  إلى أن المبادرة مفعلة بجميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والتي تقدم أصلًا خدمات رعاية المرأة والطفل .

وتستهدف المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

كما حث جميع السيدات بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحمايتهم وحماية أسرهم.

وأضافت الدكتورة نشوي مازن مدير إدارة  الرعاية الأساسية ، أنه في حالة إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقي العلاج اللازم وأن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى المحافظة بداية من سن 18 عامًا، وتقدم خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة فى المراكز والوحدات الصحية، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.
استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور
استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور
استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور
استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور
استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية .. صور
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