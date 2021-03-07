بعد قليل.. وزير التعليم العالي يفتتح فرع جامعة السويس بأبورديس

يضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبحضور الدكتور سيد شرقاوي رئيس جامعة السويس، بعد قليل، حجر أساس أول فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس . أولأبورديس





وذلك في احتفال شعبي كبير بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بجنوب سيناء





وسوف ينتقل وزير التعليم العالي لزيارة وتفقد المقر الرئيسي لجامعة الملك سلمان بطور سيناء والتي تعتبر المقر الأكبر مساحة ويحتوي ٧ كليات واستاد رياضي وقاعات كبري وحمام سباحة أوليمبي.





وتشهد جنوب سيناء نهضة تعليمية كبيرة في كافة المجالات التعليمية في الوقت الحالي.





وفي سياق متصل كان صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية.

وذلك خلال لقائه بمحمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

جديرًا بالذكر أنه تم الموافقة على تخصيص مبلغ ٨٧مليون جنيه للمدرسة كاملة الإنشاءات والتجهيزات على أن يتم التنفيذ من خلال وزارة الإسكان "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

يشار إلى أن مدرسة النيل الدولية إحدى المشروعات التي تقدم خدمة تعليمية دولية ويشرف على تنفيذها وتمويلها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل تمت الاستجابة لمطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتطوير التعليم بالمحافظة وإيصاله الي جميع الوديان والتجمعات البدوية، وحرصًا منه على عدم تسرب الفتيات من التعليم خاصة بمناطق الوديان والتجمعات البدوية.

فقد تم التواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعم التوسعات في مدارس الوديان القائمة، وإنشاء عدد ٢٥ فصل تعليمي بعدد سبع مدارس بالمحافظة هم مدرسة القديسة كاترين الابتدائية، ومدرسة الإسباعية الابتدائية بسانت كاترين ومدرسة الرمثة الابتدائية، ومدرسة سرابيط الخادم الابتدائية، ومدرسة المعين الابتدائية بابوزنيمة، ومدرسة عرب الرواهبية الابتدائية وعرب حمدان الابتدائية بنويبع.





لاستكمال مراحل التعليم الأساسي حتي الصف الثالث الاعدادي وذلك بتمويل من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ قدره ٦,٣١٣ مليون جنيه.



