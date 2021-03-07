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أخبار البلد

رئيس اتحاد العمال: نساند كل برامج الحماية لتخفيف الأزمة على العمالة غير المنتظمة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ببدء الحكومة، اليوم الأحد، في  صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية المقدمة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

ودعا وهب الله، المستحقين للمنحة من العمالة غير المنتظمة بعدم التوجه إلى الأماكن المقرر الصرف منها إلا بعد إفادتهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة بموعد التواجد، حرصًا على سلامتهم في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،حسب توجيهات "مجلس الوزراء".

وأكد أن هذه المنحة الرئاسية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد، والتي تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 أشهر أخرى، تخفيفًا للآثار السلبية لتلك الأزمة على العمالة غير المنتظمة، مشيدًا بتوجيهات "الرئيس" مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه أيضا بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.

وقال وهب الله إن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥.٨٪، يعكس أولوية الدولة  بقيادة الرئيس السيسي في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، فقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضي، لمساعدتهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تفرضها «الجائحة».

وأوضح  أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ،وداعم لكل توجيهات وبرامج الحماية للعمال في ظل الجائحة، وقام ويقوم بمساندة تلك البرامج عن طريق الدعم المادي أو بالتدريب والتثقيف والتوعية للعمال من أجل المزيد من العمل والإنتاج مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من "الفيروس" .
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