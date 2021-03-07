ناجي قمحة: العلاقات المصرية السودانية علاقة مصير مشترك.. فيديو

قال أحمد ناجي قمحة، الكاتب الصحفي، إن العلاقات المصرية السودانية هي علاقة مصير مشترك، على عكس علاقات الكثير من الدول، التي تتأرجح بين الصداقة والعداوة، ويحكمها المصالح المشتركة.









وأضاف الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، خلال استضافته في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن العلاقات الجيدة بين الدولتين فرضتها أعمال الكفاح في الحصول على دولة مستقلة، معقبا: "زيارة الرئيس السيسي للسودان تكليل لمجهودات الدولة المصرية".









ولفت "قمحة" إلى أن الدولة المصرية دولة مؤسسات ولا تعمل فوق العمل الفردي، وهي استراتيجية وضعها رئيس مصر منذ أن تولى الحكم، ودولة السودان وفق تصورات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي دولة ذات علاقات استراتيجية وأهمية أمنية كبرى لمصر.









وتابع: "السودان تنظر لمجهودات وإنجازات مصر جعلت زيارة وزيرة الخارجية السودانية، على هذا القدر من الحفاوة".









وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تعيد إحياء الشراكة بين الدولتين بنظام قائم على التنمية.