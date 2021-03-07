صحة الغربية: قوافل طبية مستمرة بقرى ومراكز ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة بقرى ومراكز المحافظة ، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة. المحافظة









وأضاف أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والقوافل الطبية في جميع التخصصات، بدءا من الشهر الحالى بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والتي تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي محافظة الغربية.





جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتنفيذ القوافل الطبية لأهالي قري والمراكز وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا.





وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن قد تم تنظيم القافلة الطبية بقرية شرشابة مركز زفتي ، وتم توقيع الكشف والفحص الطبي على 680 حالة.



