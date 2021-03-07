لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 صالات رياضية وضبط 25 حالة إشغال بالإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط حملة مكبرة لإغلاق الصالات الرياضية غير المرخصة، بالتنسيق بين حي وسط ومديرية الشباب والرياضة.





وأغلقت الحملة خمس صالات رياضية غير مرخصة، ووضع الجمع الأحمر وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلي تحرير محاضر الإغلاق اللازمة، بحضور رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ومندوب مديرية الشباب والرياضة.





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وضبط حي شرق برئاسة الأستاذ محارب هيلع، عدد (٢٥) حالة إشغال مختلفة خلال حملة صباحية لإزالة الإشغالات والمخالفات، استهدفت شارع الزهور والطريق السريع المطار وشارع العشرين حجر النواتية، بالإضافة إلى المرور على طريق المحمودية لفرض الانضباط والحد من التعديات.





وأودعت الحملة المضبوطات بوحدة التحفظ في شرطة المرافق.