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رياضة

بشرى سارة لـ النصر السعودي بشأن حمد الله

الأحد 07/مارس/2021 - 11:02 ص
حمد الله
حمد الله
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إسراء أشرف
تلقى الجهاز الفني لفريق النصر السعودي، بشرى سارة، بشأن مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي غاب عن مباريات العالمي في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن حمد الله تعافى من “انتفاخ” الركبة الذي أدى إلى ابتعاده عن المشاركة مع فريقه الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ابتداءً من اليوم، على أن تخضع مسألة الاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة لقرار الكرواتي ألين هورفات مدرب الفريق. 

وغاب حمد الله عن مواجهات فريقه الماضية إثر معاناته من “انتفاخ” الركبة التي تختلف عن إصابته السابقة في العضلة الضامة، التي اشتكى منها بداية الموسم.

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