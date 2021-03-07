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برلمان

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للسودان تؤكد مدى العلاقات الراسخة بين القاهرة والخرطوم

الأحد 07/مارس/2021 - 11:13 ص
الرئيس السيسى و رئيس
الرئيس السيسى و رئيس الوزراء السودانى
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فريدة محمد
ثمن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة السودان خلال الساعات الأولى من أمس، السبت، مؤكدًا أن زيارة الرئيس في هذا التوقيت المهم تؤكد مدى العلاقات التاريخية والاستراتيجية والراسخة بين القاهرة والخرطوم، خاصة أنها تأتي عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.


وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد حكم البلاد، وتحرص الدولة على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين.


وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان لها الكثير من الرسائل أبرزها تقديم كل الدعم للشعب السوداني خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السودانى، خاصة أن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.


وأضاف: "بالإضافة إلى دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، إلى جانب الموضوعات التي سيتم التطرق إليها لتعزيز سبل التعاون فى العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة".
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