القومي للإعاقة يكشف عن معوقات تواجههم رغم القانون

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن ذوي الإعاقة في مصر فئة ليست بقليلة وتمثل حوالي 11% من مجموع السكان، وذلك طبقا للتعداد السكاني لعام 2017، لافتا إلى أن فئة ذوي الإعاقة كانوا يعانون في السنوات السابقة بنوع من التهميش وذلك في مصر ودول اخرى، وذلك لاعتقادنا مفهوما خاطئا بأنهم غير قادرين على العمل وهو مفهوم خاطئ ليس له علاقة بالصحة.





وتابع الدكتور أشرف مرعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن أي فئة للأخذ بحقها يجب أن يكون لديها مرجعية قانونية في أي مجال، وذلك كان من قصور ذوي الإعاقة في مصر لأن لم يكن هناك قانون لحمايتهم، مما يمثل معاناة للوصول للتعليم والعمل والانتقال اليومي والمشاركة في الأنشطة المختلفة، ولذلك تم عمل وقفة واستجابت لها الدولة في 2018 وتم إصدار مشروع قانون شامل لذوي الإعاقة بقانون رقم 10.





وأوضح أن منذ صدور القانون وتنفيذ لائحته بدء هناك حركة وتغيير واضح في وضع أصحاب ذوي الإعاقة، منوها أنه مازال هناك بعض العوائق في الدخول لبعض المنشآت الحيوية، فيجب تعديل المباني لتصلح لذوي الاحتياجات الخاصة.