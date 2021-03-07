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رياضة

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:10 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أغلق بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، كافة الأمور الخاصة بعودة محمود عبدالمنعم كهربا من جديد لحساباته الفنية، وأخطر موسيماني إدارة الكرة بالقلعة الحمراء أن كهربا يمكنه المشاركة في التدريبات التزامًا بلوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم لكنه لن يكون ضمن الحسابات الفنية له نهائيًا.

وأضاف "موسيماني" أن استقرار الفريق هو الأساس وطبيعي أن يكون هناك عنصر أو اثنين خارجين عن الإطار لكنهما لن يكون لهم مكان داخل الفريق.

وتابع: "لقد غاب الكثير طوال الفترة الماضية والأهلي يفوز بشكل عادي.. هذا ما جئت ورايته في القلعة الحمراء وسوف نسير عليه ولن نغيره".

وحسمت تصريحات موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيتا كلوب الامور تمامًا بأن كهربا لن يكون ضمن الحسابات، ورغم أن كلام المدرب جنوب الأفريقي لم يكن واضحًا بقدر كامل ولكنها مجرد رسائل فهمها اللاعب نفسه الذي تواجد في الجيم بالأمس وتدرب منفردًا.
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