للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. سعفان يتابع التفتيش على 64515 منشأة لمواجهة كورونا

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان،التفتيش على 64 ألفا و515 مصنعًا وشركة خلال الأشهر الـ11 الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وجاءت متابعة الوزير لحظيًا من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، للإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 64 ألفا و 515 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.





وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 8145 منشأة، والمنيا 6290، وسوهاج 4991، والقليوبية 3882، ودمياط 3673 ، والشرقية 3640، والبحيرة 3589، والغربية 2965 والقاهرة 2220 ، وكفر الشيخ 2043 ، والجيزة 1918 ، والأقصر1906، والدقهلية 1896، وأسيوط 1895، والإسماعيلية 1868، وبورسعيد 1854، ومرسي مطروح 1849 والمنوفية 1705، وبني سويف 1458.





وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1318، ثم جنوب سيناء 1284 ، والوادي الجديد 1120، والبحر الأحمر 899 ، وأسوان 807، والفيوم 711 ، والسويس 589 منشأة .





وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة، ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.





وتابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.