بحب أبقى قد المسئولية.. شاهد برلمانية تسعى لتمثيل مصر في أوليمبياد طوكيو

قالت هادية حسني، لاعبة منتخب مصر الدولية وعضو مجس النواب، إن تمثيلها بالنواب وحلمها بتمثيل مصر في أوليمبياد طوكيو ، في نفس الوقت، ليس أمرا سهلا، معقبة: "لما بكون في مكان بحب أبقى قد المسؤولية".





وأضافت النائبة هادية حسني، عبر "زووم"، لفضائية الأولى، أنها أدت قسمها بالبرلمان متأخرة بسبب أنها كانت في بطولة، وبسبب إجراءات كورونا، لم تستطع أن تتواجد في مصر.





ولفتت إلى أن أول شهر بالبرلمان كان ممتلئا بالجلسات، وهو ما قصر على تدريباتها في الأوليمبياد، معقبة: "إن شاء الله أتأهل لأوليمبياد طوكيو".





وتابعت: حسيت بمسئولية قوية لما نجحت في انتخابات البرلمان، بس زي ما النائب تشريعي، هو كمان نائب خدمي للشعب.





وأكملت: اهتمامي الأول بالرياضين وذوي الإعاقة، وهناك مساواة واضحة في الرياضة بين الولد والبنت.