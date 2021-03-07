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ظهور ديدان الأرض.. الاعتدال الربيعى أبرز ظاهرة فلكية هذا الشهر

الأحد 07/مارس/2021 - 12:11 م
رئيس المعهد القومى
رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن المعهد أصدر الدليل الفلكي كنسخة مطبوعة، إلى جانب وجود برنامج على التليفونات المحمولة للدليل الفلكى بحيث تستطيع متابعة الظواهر الفلكية بشكل شبه يومى.

وأضاف جاد القاضى، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن أبرز ظاهرة فلكية هذا الشهر هي الاعتدال الربيعى.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الاعتدال يعنى أن طول النهار والليل يتساويان فى المدة الزمنية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الجمهور والمتابعين يزورون المعهد وعلى مدار الساعة نعمل على رصد كافة الظواهر الفلكية.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه مع دفء الأرض فى بعض الأماكن بالتحديد فى قارتي أمريكا، تبدأ ديدان الأرض فى الظهور نتيجة سطوع القمر بشدة أثناء الليل ودرجة الحرارة،  ولذلك أطلقوا علية الامريكان "القمر الدودى".

وأكد  رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر جسم مظلم يعكس أشعة الشمس التى تسقط عليه، لافتا إلى أن هذا العام لا يوجد ظواهر فلكية نادرة.
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