ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 45 شابًا والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد

الأحد 07/مارس/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين  45  شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 97 من راغبى العمل.

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 5 شكاوى مطالب عمالية، تم تسوية شكوى منها، وتم إحالة 3 منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا  قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 75 ألف جنيه لـ 28 عاملًا من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب  مدير المديرية  - في تقريرها  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال  فبراير  الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 234 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة ، وعمل ندوة توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية  قامت بالتفتيش على 47 منشأة ، وإعادة التفتيش على 51 ، أسفر عن تحرير 18 محضرًا ، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 12 قياسات ميدانية  .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم بدء 3  دورة  تدريبية لـ 35 متدربًا على مهنة كهرباء التوصيلات ، ومهنة لحام الكهرباء ، ومهنة نجارة الأرابيسك  ، كما تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 13 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ، ودورة تدريبية لـ 8  متدربين على مهنة السباكة الصحية ، ودورة أخري لـ 10 متدربين على مهنة كهربائي التوصيلات ، بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة" في إطار مبادرة وزارة القوي العاملة مهنتك "مستقبلك ".  

 وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم متابعة  200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تعيين 12 شابًا والتفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 3057 عاملا غير منتظم بأسوان

بينهم 49 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 2333 شابا بالقليوبية

القوى العاملة : تعيين 14 شابًا.. والتفتيش على 202 منشأة بالوادي الجديد

القوى العاملة: صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بأسوان

القوى العاملة: تعيين 224 شابًا واستخراج 126 شهادة قياس مهارة بالأقصر

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ النصر السعودي بشأن حمد الله

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد

بالمايوه.. مريم أوزرلي تثير الجدل بعد إطلالتها الأخيرة

هل يجوز إعلان نية الصيام بعد الاستيقاظ من النوم ؟ ..أمين الفتوى يوضح

حديث عن مصالحة وترسيم حدود.. أسرار عودة نغمة تركيا الناعمة مع مصر

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير