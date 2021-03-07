رحلت مُتأثرة بإصابتها بـ كورونا.. تعرف على الرحلة الفنية لـ سوسن ربيع

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، تقريرا باسم "وفاة سوسن ربيع بالأمس إثر إصابتها بفيروس كورونا"، حيث أن توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع، صباح السبت، عن عمر يناهز 59، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.







وتدهورت حالة الفنانة سوسن ربيع الصحية وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، قبل أن تنتقل اليوم إلى رحمة الله بسبب مضاعفات الفيروس، لتنضم إلى رجاء الجداوي وهادي الجيار ويوسف شعبان، الذين رحلوا إثر إصابتهم بكورونا.





وأعلن عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر عن رحيل الفنانة سوسن ربيع عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلًا: «البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة سوسن ربيع.. رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».







لم تكن سنوات عمرها قد تجاوزت أصابع اليد الواحدة عندما دخلت الفنانة الراحلة سوسن ربيع للمرة الأولى مبنى ماسبيرو العملاق، لتبدأ رحلتها مع الفن، وتقف أمام عمالقة التمثيل، لتتشبع من موهبتهم على مدار سنوات عمرها، إلى أن رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 59 عامًا، تاركة إرثًا فنيًا وأعمالًا لا تُمحى من ذاكرة المشاهدين.







وجاء رحيل سوسن ربيع بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وأدت مضاعفات المرض إلى نقلها للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.



بداية «سوسن» في عالم الفن كانت مختلفة، فلم تعاني من معارضة العائلة، ولكن على العكس تمامًا كان الدها محبًا للفن، ويسعى للعمل بالتمثيل، ومن ثم دفعها هي وأشقائها إلى هذا المجال، بداية من المشاركة في برامج الأطفال في التلفزيون المصري، ومنها «يلا نغني» و«مسرح الأطفال»، وكانت واحدة من الأطفال الذين غنت لهم الفنانة الكبيرة نجاة «يا حبايبي يا حلوين»، في فيلم «ابنتي العزيزة».





وقفت «سوسن» أمام كوكبة ضخمة من النجوم بداية من محمد عوض ومحمود المليجي في مسلسل «برج الحظ»، وأمام فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق في مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»، حيث أدت شخصية عائشة أبو الفضل.



