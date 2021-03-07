إسلام عنان يكشف سبب تصنيع اللقاحات في 6 أشهر.. ويوجه رسالة لهؤلاء

"مر على أي مستشفى شوف حالات كورونا عاملة إزاي"، هكذا وجه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء واستشاري الأوبئة بجامعة عين شمس، رسالة لكل ممن يشككون في وجود فيروس كورونا، وغير الملتزمين بأي نوع من الوقاية أو الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن حالة التخوف من اللقاحات ينتج عن عدم المعرفة بما توصل إليه علم اللقاحات لإنتاج لقاح في 6 شهور بدلا من 10 سنوات.





وتابع إسلام عنان، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن التفسير المنطقي لسرعة تصنيع لقاح في هذه المدة الزمنية القليلة، هو أنه في 2020 حدث 3 أشياء لم تحدث على مر التاريخ في تصنيع اللقاحات، وأولها كان التمويل بالمليارات للبحث والتطوير، العنصر الآخر هو إيجاد المتطوعين حيث كان يمثل ذلك صعوبة كبيرة لتطبيق اللقاح ومعرفة فعاليته، العنصر الثالث هو التكنولوجيا الحديثة الموجودة حاليا.





وأوضح أن ليس هناك خطوة من خطوات تصنيع اللقاحات اختزلت أو لم تطبق وإنما تم تسريعها ودمجها، منوها أن الذي يفصل في أي لقاح هو النتائج وخاصة من التجارب السريرية، مؤكدا أن لقاحات كورونا المتوافرة حاليا أثبتت فاعليتها ومصداقيتها وحققت الثقة المطلوبة للمواطنين.





وأضاف أن فكرة اللقاح في تصنيعها بسيطة للغاية فإما أن يكون الفيروس ميتا أو واهنا غير مفعل وجزء منه يدخل الجزء، وذلك رغم رفض 30% من الأطباء أن يتلقوا اللقاح.





ونفى نهائيا عن ما يتم تداوله أن اللقاحات موجود بها شرائح تتبع، معقبا "إحنا تتبعنا أسهل من كده من خلال السوشيال ميديا، والشركات المصنعة للقاحات مش مضطرة تصرف كل المليارات ديه عشان تتبع ناس عادية".