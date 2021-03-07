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أخبار البلد

رئيس الرقابة الصحية: الحصول على الاعتماد الدولي للمستشفيات يستوجب رفع كفاءة كوادر الهيئة

الأحد 07/مارس/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الفهم الصحيح والموحد لكافة أدوات ووسائل قياس مستوى جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه لا توجد مستويات مختلفة في الاعتماد أو الجودة، فالاعتماد اعتماد كامل يختلف باختلاف المنشأة سواء كانت عامة أو خاصة.

وأوضح إسماعيل، أن المنشأة تمر بمرحلتين أولهما التسجيل والذي يتم منحه بعد التأكد من توافر المتطلبات الأساسية للجودة والسلامة بالمنشأة، ثم مرحلة الاعتماد الذي يتم منحه عند الالتزام الكامل بجميع المعايير وبجميع التفاصيل التي تأتي داخل كل معيار. 

وأضاف أن الحصول على الاعتماد الدولي لمعايير اعتماد المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية 2021 الصادرة عن الهيئة يعد مسئولية كبيرة تجعلنا نلزم أنفسنا بالمزيد من الالتزام برفع كفاءة كافة الكوادر البشرية من فريق عمل الهيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل التي تنظمها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لفريقها من المراجعين بمقر الهيئة بمدينة نصر والتي تستمر لمدة 5 أيام.

وتشمل الورشة برنامج تدريبي متكامل يركز على الجانب النظري والعملي المتعلق بعمل المراجعين الخاص بمراجعة متطلبات التسجيل وبمعايير الاعتماد للمستشفيات المتقدمة للهيئة للحصول على التسجيل أو الاعتماد.

و يركز الجانب النظري من البرنامج على حقوق ومسئوليات المراجع عند زيارة المستشفى إلى جانب التعريف بعملية مراجعة الإطار الوثائقي المطلوب من المنشأة لتتمكن من التسجيل أو لتحصل على الاعتماد من الهيئة وكذلك كل ما يتعلق بعملية التخطيط لزيارة المراجعة والأنشطة الرئيسية التي يقوم بها المراجع في إطار الزيارة الخاصة بتقييم تطبيق المستشفى للمعايير الصادرة عن الهيئة. 

وحول أهمية ورشة العمل، أكد الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الورشة تستهدف تزويد فريق المراجعين التابع للهيئة بكافة الإمكانيات والأدوات التي تمكنهم من القيام بزيارات ناجحة ودقيقة لمراجعة المنشآت للتأكد من توافر المستوى المطلوب من المتطلبات التي تؤهلها للتسجيل أو للحصول على الاعتماد لذلك تركز الورشة على الجانب ال حيث يتم عرض نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة لجولة المريض داخل المستشفى إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية على مدار يومين لفريق المراجعين التابع للهيئة مع خبراء ومدربين في مجال الجودة لضمان الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى العملي واختبار مدى قابلية أنشطة المراجعة للتطبيق على أرض الواقع.

يذكر أن عملية المراجعة هي نشاط جمع معلومات أثناء زيارة ميدانية للمستشفى من أجل تحديد مدى تطابقها مع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتضمن إجراء جولات في المباني وملاحظة السجلات الطبية للمرضى وملفات العاملين وإجراء مقابلات مع العاملين والمرضى والاطلاع على الوثائق وذلك بعد قيام مراجعي الهيئة بتقديم أنفسهم ووصف كل عنصر من عناصر عملية المراجعة لفريق العمل بالمستشفى.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي حصول مصر على الاعتماد الدولي لكل من المعايير المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021  الصادرين عن الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA .
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