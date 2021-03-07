مبادرة "ارسم بسمة" تنظم حفلا للأطفال الأفارقة.. شاهد

قال فوزي نصيف، مؤسس مبادرة " ارسم بسمة، أن فريق المبادرة عبارة عن عدد من المتطوعين، الذين يعملون في مجالات رعاية الأطفال الأفارقة اللاجئين، منذ عشر سنوات، وهدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال، على خلاف جنسيتهم.





ولفت فوزي نصيف، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على فضائية الأولى، أن المبادرة لا تعتمد أي حصر لأعداد الأطفال الأفارقة، ولكن هناك اتصالات مباشرة، لعيادات تخدم الأفارقة.





وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقام فيها حفل للأطفال الأفارقة، بل إن المبادرة قامت بها على مدار سنوات مضت، متابعا: "شغالين في كل المواسم والأيام العالمية لكل فئة".





وتابع: برنامج الحفلات تكون مناسبة للأطفال، إلى جانب مسرحيات قصيرة ترسل رسالة أخلاقية للطفل.