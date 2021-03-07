اللقاحات خطة للتجسس.. استشاري أوبئة: السوشيال ميديا أسهل في التتبع

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء واستشاري الأوبئة بجامعة عين شمس، أنه ليس هناك خطوة من خطوات تصنيع لقاحات كورونا لم تطبق، مشيرا إلى أن الذي يفصل في أي لقاح هو النتائج وخاصة التجارب السريرية، مؤكدا أن لقاحات كورونا المتوافرة حاليا أثبتت فاعليتها ومصداقيتها وحققت الثقة المطلوبة للمواطنين.





وأضاف خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن فكرة اللقاح في تصنيعها بسيطة للغاية فإما أن يكون الفيروس ميتا أو واهنا غير مفعل وجزء منه يدخل الجسم لتشكيل مناعة مضادة.





ونفى ما يتم تداوله بأن اللقاحات موجود بها شرائح تتبع، قائلا: "إحنا تتبعنا أسهل من كده من خلال السوشيال ميديا، والشركات المصنعة للقاحات مش مضطرة تصرف كل المليارات ديه عشان تتبع ناس عادية".





وأوضح أنه رغم رفض 30% من الأطباء تلقي اللقاح، إلا أن الشرح التفصيلي لكيفية تصنيع اللقاح من الممكن أن يقنعهم وبالتالي تؤثر تلك الفئة في الآخرين.