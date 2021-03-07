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أخبار العالم

بعد تشيد نصب للطبيب فى موسكو.. نائب لبناني: متى نشهد هذه الخطوة؟

الأحد 07/مارس/2021 - 11:34 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي
قال النائب اللبناني بلال عبد الله، إنه تم تشييد نصب للطبيب الشهيد في الحرب مع كورونا في جامعة الطب في موسكو، مطالبا بتطبيق هذا الأمر داخل لبنان.


وأوضح عبد الله، فى تغريدة له على "تويتر" نقلها ليبانون فايلز: "متى سنشهد هكذا خطوة في لبنان؟ إنه نداء للنقابتين وجامعات الطب في لبنان، باسم عائلات شهدائنا، وباسم الجسم الطبي المتواجد في ساحات المواجهة لحماية الإنسان!".


وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض، قال إنه يتم الاستيقاظ كل صباح على تقرير المستشفى، حيث إن الأسرة لا تزال مليئة بالمرضى وكذلك الطوارئ.


وأوضح أبيض، خلال تغريدة له على "تويتر"، نقلتها ليبانون فايلز: "يجهد أحدنا في إيجاد نقاط مضيئة في وسط كل هذا الظلام الوبائي والاقتصادي والمعيشي. تستيقظ على تقرير المستشفى الصباحي، لتجد الأسرّة لا تزال ملأى، والطوارئ كذلك. ومع هذا، لا تسمع أيّ شكوى أو اعتراض من طاقم طبي وتمريضي منهك، لكنه يقوم بواجبه على أكمل وجه. بالفعل، الأبطال يعملون هنا".


يذكر أن البنوك اللبنانية تشهد موجة ضخمة من التسريح مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد، وبعد شح الدولار الأمريكي في البلاد الحاد في قيمة العملة الوطنية شدد مصرف لبنان المركزي من إجراءاته تجاه مصارف البلاد.


وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن المصارف البالغ عددها 65 مصرفا اضطرت لتشغيل 1045 فرعا مصرفيا التجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها.

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