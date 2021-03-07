ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يوما بـ العين لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل

الأحد 07/مارس/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، التى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.


وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادي المصري وفدًا قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبي لإتمام المعاملات القنصلية، التي تتمثل في التصديق على الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بجميع أنواعها، وتسليم الجوازات الجديدة، ومشاركة الملحق العمالي والمكتب الثقافي في إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالي اعتماد لعقود العمل بمدينة العين  للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية.

السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يوما بـ العين لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يوما بـ العين لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يوما بـ العين لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يوما بـ العين لإتمام المعاملات القنصلية واعتماد عقود العمل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإقامة الأصلية للوافد شرط للسماح بمغادرة لبنان

سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيا

الإمارات تغلق 250 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة

اعتماد قرار جديد في الإمارات بشأن استقدام الطلبة الوافدين لأسرهم.. تعرف علي الشروط

الإمارات تحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة.. تفاصيل

القوى العاملة: الإمارات تحدد الإجراءات الجديدة لدخول أبوظبي اعتبارا من أول فبراير

ترشيحاتنا

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

مصدر يكشف سر زيارة وزير الدفاع الأمريكي العاجلة للهند

خالد الصاوي: كنت خائفا من رد فعل بشرى أثناء خطبتها في الجونة

فحوصات طبية أخيرة لـ هتلر نجم يد الزمالك.. صور

ابتلعه في النهر.. لحظات مأساوية لإخراج طفل من أمعاء تمساح

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير