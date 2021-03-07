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أخبار العالم

فلسطين.. مصرع 3 صيادين جراء انفجار زورقهم.. وإسرائيل تنفي تورطها في الحادث

الأحد 07/مارس/2021 - 11:44 ص
إسرائيل تستهدف زوارق
إسرائيل تستهدف زوارق الفلسطينيين
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شيماء مصطفى
لقي ثلاثة صيادين فلسطينيين من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم الأحد، جراء انفجار داخلي، قبالة بحر مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر طبي وشهود عيان قولهم، إن انفجارا وقع بمركب الصيادين الثلاثة قبالة بحر مدينة خان يونس، ما أدى إلى مصرعهم، وهم: يحيى مصطفى اللحام، وحمدي حجازي اللحام، وزكريا حجازي اللحام.


يأتي ذلك تزامنًا مع استهداف بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، زوارق الصيادين قبالة بحر غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه.


من جانبه، نفى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخار أدرعي، تنفيذ القوات الإسرائيلية أي هجمات قبالة سواحل غزة.


وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "متابعة للتقارير من قطاع غزة عن مقتل صيادين فلسطينيين في منطقة خان يونس ننفي أي صلة لجيش الدفاع بالحادث ونوضح أن القوات لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم حيث تشير المعطيات لدينا إن سبب الانفجار هو داخلي".
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