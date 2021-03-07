بالأسود..نانسي عجرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، حيث ظهرت بإطلالة شتوية ساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.





وظهرت نانسي عجرم مرتدية جاكت باللون الاسود بأكمام طويلة، وهو ما زاد من إبراز أناقتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالتالى: "قمر"، وأضاف آخر "وحشتينا يا فنانة".





وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها، وأكملت إطلالتها بوضع المكياج، الناعم ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.



