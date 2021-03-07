بـ 3 طرق مختلفة.. حضرى الحواوشى بطرق غير تقليدية

حواوشي الحواوشي من الأكلات السريعة التى يمكن تحضيرها فى مطبخك حيث يمكنك تحضير البطرق غير تقليدية أحلى من المحلات.





إليك طريقة إعداده لأمهر الشيفات







وإليكم طرق عمل الحواوشي الإسكندراني للشيف الشربيني..





مقادير حواوشي اسكندراني الاسكندرانى



3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

نصف كوب زبادى

بيض للوجه

لحمة مفرومة

سجق مفروم

بصل

ثوم

فلفل حار

بقدونس

بهارات

ملح

فلفل أسود

700 جرام دقيق ملعقة كبيرة خميرة ربع كوب ماء بيضة ملح ملعقة كبيرة سكر



طريقة تحضير حواوشي اسكندراني

* يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والبيض والزبادي والزيت والماء ثم تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة.





* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار.





* تضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل والبقدونس





* يفتح العجين ويحشى باللحمة مع دهن الأطراف بالبيض ثم تدخل الفرن لمدة 15 إلى 25 دقيقة ويقدم.

عجينة الحواوشى للشيف نجلاء الشرشابي







المصقادير ..



طريقة عمل الحواوشي المصري.. الخطوات







طريقة عمل بشكل نوفر وسريع لعشاق الحواوشي. مقادير حواوشي بالجبن: نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة

2 ثمرة فلفل حار مفروم ناعم

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

بابريكا

توابل

لحم

قرفة ناعمة

10 رغيف خبز بلدي

زبدة مذابة

1 و نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة طريقة تحضير حواوشي بالجبن: * تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والبقدونس والملح والفلفل والبابريكا والتوابل والقرف. * يفتح الخبز ويدهن بالزبدة. * ثم يحشى بخليط اللحمة. * وفوقه توضع طبقة من الجبنة. * ثم يدهن الخبز بالزبدة. * ويدخل الفرن حتى تمام الطهي. * ويقدم ساخنا * ويقدم ساخنا

- كيلو دقيق- ربع كوب زيت- ملعقة كبيرة خميرة فورية- رشة ملح- ملعقة كبيرة سكر- ماء للعجن-للحشو نحتاج إلى:--نصف كيلو لحم مفروم- بصل- فلفل أخضر- طماطم- ثوم- فلفل أسود- نصف ملعقة بهارات لحمة- تبدأ خطوات عمل الحواوشي المصري بعجن كل المقادير مع بعض إلى أن تتكون عجينة متماسكة وناعمة.- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين إلى كور صغيرة نتركها لدقائق إلى أن يتم تحضير الحشو.- أما بالنسبة للحشوة يتم خلط مكوناتها من الفلفل والبصل واللحمة مع بعضها البعض.- نأتى بكور العجين ونقوم بـ فردها ونضع الحشوة فى المنتصف ونغلقها ونقوم بضغطها حتى تأخذ الشكل الدائيري.- ثم نقوم بعد ذلك بمسحها بالبيض على الوجه ونتركها قليلا ثم ندخل الفرن على حرارة 180 درجة.