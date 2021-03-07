سانا: الجيش الأمريكي يدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية

واصل الجيش الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية .



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة للجيش الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم

"الأحد"، لافتة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقًا خشبيًا تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات .