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أخبار العالم

سانا: الجيش الأمريكي يدفع بمزيد من القوات إلى سوريا من الأراضي العراقية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
واصل الجيش الأمريكي نقل جنود ومعدات عسكرية إلى قواعده في ريف مدينة الحسكة السورية من الأراضي العراقية .

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة للجيش الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم 
"الأحد"، لافتة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقًا خشبيًا تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات .

وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس السبت، في القاعدة بمدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جنديًا من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم، إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة .
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