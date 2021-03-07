طاقة غريبة وسحر.. رزان المغربي تحكي عن إحساسها بعد زيارة الأهرامات

رزان المغربي نشرت الفنانة فيديو جديدا لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وظهرت رزان في الفيديو من أمام الأهرامات وعلقت قائلة: "مش أول مرة بشوف الأهرامات بس كل مرة بحس كأنها أول مرة.. طاقة غريبة عظمة سحر وكتير أسئلة وقصص إيزيس وأوزوريس وأنطونيو وكليوباترا".





وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دورا جديدا لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.





فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.





يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذي قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.