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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 20 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 2 مليار جنيه

الأحد 07/مارس/2021 - 12:24 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
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منصور ابوالعلمين
أعلن محافظ الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ 20 مشروعا خدميا وتنمويا في عدة قطاعات بتكلفة بلغت حوالي 2 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير ووزارة الإسكان وعدة قطاعات أخرى والتي شملت مشروع إنشاء ورصف محور الخارجة سوهاج بطول 170 كم ومشروع إنشاء ورصف الطريق الدائرى الغربى (الموهوب -المطار) بطول 15 كم وعرض 11.5 م. 

وأوضح أنه يجري تنفيذ مشروع إنشاء 50 بيتا بقرية الخرطوم – بالخارجة، ومشروع توريد 35 وحدة توليد كهرباء قدرات مختلفة، ومشروع إنشاء مبانى المدينة الجامعية رقم (6، 7) بالخارجة، ومشروع إنشاء 50 بيتًا بدويا بقرية القصر، ومشروع إنشاء قرية بين أسمنت وبلاط بعدد 192 وحدة سكنية (ظهير صحراوي)، وظهير صحراوى بقرية القصر الإسلامية. 

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ولفت إلى أن المحافظة  تنفذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر موط، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية أولاد عبدالله، ومشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية، بقرية العروبة، بجانب الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر بئر مياه شرب 650 م بقرية فلسطين، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 650 م، بقرية بغداد، ومشروعى أعمال كهرباء وحفر بئر مياه شرب 1000 م، بقرية عمرو بن الخطاب، ومشروع أعمال كهرباء بقرية أولاد عبدالله.

وأكد أن عدد من المشروعات الإنشائية أوشكت على الانتهاء منها مشروع إنشاء 26 عمارة (520 وحدة) بمركز الخارجة، ومشروع استكمال إنشاء مدرجات نادى الداخلة الرياضى.  

من جانب آخر أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان، عن دعم مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف حديثة مجهزة لنقل الحالات الحرجة بتكلفة ٤ مليون جنيه ليصل عدد سيارات الإسعاف التابعة للمرفق إلى ٧٦ سيارة على مستوى المحافظة.

وأوضح الزملوط، أن دعم المحافظة بسيارتي إسعاف يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات الطبية وتوفير خدمات الإسعاف المجهز لتغطية كافة مراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية.
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