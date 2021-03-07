سكرتير مساعد أسيوط يتابع أعمال الرصف بمركز أبنوب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن خطة رصف الطرق والشوارع جاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة مسبقًا خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام باعتبارها أحد شرايين التنمية تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى المتابعة والتواجد الميداني المستمر لتنفيذ مثل تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المقررة ووفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.





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حيث تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بعدد من شوارع مركز أبنوب وذلك للاطمئنان على سير العمل طبقًا لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة طبقًا للخطة الموضوعة على أن يتم استكمال الخطة لباقي مراكز المحافظة لتسهيل الحركة والإنتقال في هذه الطرق والشوارع سواء داخل المركز أو ربط القرى التابعة لها يرافقه خلالها تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ونائبة ومسئولي الرصف مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل تلك المشروعات لتحقيق الأمان والسلامة وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والتي تساعد في عمليات التنمية التي نهدف لتحقيقها .



