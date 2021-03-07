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فن

بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 07/مارس/2021 - 11:50 ص
مي سليم
مي سليم
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ندى فكري
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة انيقة مما أثار إعجاب متابعيها.

كانت الفنانة مي سليم، قد ذكرت في تصريح خاص أنها تستعد للسفر خلال الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 
بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها
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