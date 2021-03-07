فرعون سوهاج.. القبض على عشريني وبحوزته كمية من مخدر الآيس بـ 6٫250 مليون جنيه

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مباحث سوهاج من ضبط صاحب في منتصف العقد الثاني من العُمر وبحوزته كمية من مُخدر الآيس، متخذًا من مركز سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود معلومات مفادها اتجار شاب عشريني ليس له معلومات جنائية في مادة الآيس المُخدر بطرق متوسعة.









وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم وقوعه في قبضة رجال الشرطة البسلاء، حال تواجده بدائرة قسم شرطة سوهاج الجديدة، وبحوزتة كمية من مُخدر الآيس بـ 6٫250 مليون جنيه، وطبنجة صوت مُعدلة وطلقة من ذات العيار وسيارة وهاتف محمول وميزان.



