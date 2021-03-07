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برلمان

"عضو إسكان النواب" يرفض ضم مدينة السادات والمدن الجديدة للمحليات

الأحد 07/مارس/2021 - 11:49 ص
النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوى
أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالنواب أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة المنوفية لها آثار إيجابية قوية على أرض الواقع، وتعكس مدى الحرص على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات ميدانيًا وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بالقرى والنجوع والعزب على مستوى المحافظة.

ورفض النائب أحمد أبو زيد ضم مدينة السادات بالمنوفية للمحليات، مشددًا على بقاء تبعيتها إداريا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك عدم ضم أي مدينة جديدة للمحليات حفاظًا على هذه المدن من الانهيار وانتشار الفساد فيها، مشيرًا إلى جهاز المحليات هو السبب الأساسى في انتشار العشوائيات نتيجة التراخى والإهمال وهو ما نتج عنه الآن أن الدولة المصرية تقوم الان بإنفاق الملايين من أجل تطوير العشوائيات. 

وفى هذا السياق طالب النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي بمحافظة المنوفية، ولا سيما مع توافر القوى البشرية والتجهيزات والمنشآت الطبية المطلوبة، إضافة إلى حاجة المواطنين بالمحافظة إلى تطبيق هذه المنظومة، مؤكدًا أنه مع بدء تنفيذ البنية التحتية لمشروعات "حياة كريمة" في القرى المستهدفة سيكون لدينا نواة قوية تسهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن جميع أبناء المحافظة وقياداتها لديهم الاستعداد الكامل لدعم هذه المنظومة لتنفيذها. 

كما طالب النائب أحمد أبو زيد بزيادة موازنة محافظة المنوفية لإنهاء المشروعات التي لم تتم، وكذلك الاهتمام بالمراكز التي لم يشملها مشروع حياة كريمة ورفع كفاء القرى بها وسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب ، والصرف الصحى المتوقفة لقرى محافظة المنوفية وسرعة الانتهاء منها.
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