شاهد.. ولاء زهير تقرر نشر ثقافة استخدام الاسكوتر بين الفتيات

قالت ولاء زهير، مدربة قيادة درجات بخارية، إنها قامت بتحويل شغفها بقيادة الدراجات البخارية، إلى مبادرة ساعدت من خلالها الفتيات، لاتخاذها وسيلة مواصلات للهروب من الازدحام والتحرش، منوها إلى أنها قررت تعلم القيادة قبل زفافها بـ 30 يوما، وذلك لكى تستكمل تلك المسيرة بعد الزواج، وحتى أصبحت مدربة لأكثر من 200 فتاة.





وأضافت "مدربة قيادة درجات بخارية"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنها بالأساس درست فنون الإعلام، بكلية الآداب، لكن ظل قلبها متعلقا بقيادة الاسكوتر، معقبا "صوت الموتوسيكل والاسكوتر كان بيخطف قلبي وكان بيبقى نفسي أسوقه، لما لاقيت إعلان عن تعليم السواقة قررت أقدم، وكان فاضل على فرحي شهر، سبت كل حاجة وروحت اتعلمت سواقة الاسكوتر، وبعدها اتجوزت".





وأشارت إلى أن "زوجى كان رافض تمامًا ولما أقنعته كنت حامل في ابني الأول، لكن بعد الإنجاب بدأت اتدرب تاني، ووقفت برده لأني حملت تاني، فبقى الوضع صعب، بعد كدة قررت أنزل اتعلم، وبقى الولاد يقعدوا في الحضانة، وبقى جوزي يقتنع، مش بس كده هو كمان اشترى سكوتر زيي، وبقى يشاركني".





وأوضحت أن "ابتديت تلك المهنة بالاسكوتر الخاص بى، وثم أنشأت صفحة على فيس بوك، باسم سوقي سكوتر أكاديمي لتعليم الفتيات قيادة الاسكوتر، وكان فيه إقبال من الفتيات، فقررت أطور من مشروعي بتعليم قيادة الموتسيكلات والريس، وفعلًا ده حصل، وبدأت أعلمهم".





وأكدت: "انضم لفريقي حوالي 70 مدرب ومدربة من القاهرة وإسكندرية ودمياط والسويس والغردقة والمنيا والمنصورة، ووصل متابعي الصفحة أكثر من 8000 متابع، لكن كنا بنكبر، وأنا بتعلم وبعلم أكتر ودربت 2000 بنت وأكتر".