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كرم الشراقوة.. مضيف طيران يكرم أهل محافظته الشرقية على متن الطائرة.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 11:54 ص
مضيف طيران
مضيف طيران
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نورهان رأفت
قال محمد عكر ، مضيف طيران ، إن رحلاته تكون في نطاق نقل الحجاج والمعتمرين من السعودية لمصر ، ولاحظ أن أغلب المسافرين خلال رحلاته ، أن 70% منهم من محافظة الشرقية ، والذي هو أحد أبنائها.

وأضاف محمد عكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر،" ، والمذاع على فضائية  الأولى ، أن فكرة إكرام المسافرين أبناء محافظته ، جاءته من منحى أن هناك بعض الرحلات لا يكون فيها خدمة كاملة ، وتكون محكومة بعدد سعات معينة .

وأشار إلى أنه استأذن من طاقم الطائرة ، عندما علم أن بعض السيدات بالطائرة من محافظة الشرقية ، وتمت الموافقة على فكرته ، وقام بحمل حقائبهن إلى الطائرة، لافتا إلى أنه لقى شكراً ومحبة كبيرة من أهل محافظته ، إلى جانب دعوات السيدات كبار السن ، وذلك كان قبل جائحة كورونا.

وتابع : سبب انتشار الفيديو في هذا التوقيت عائد لانتشار أحد الترندات ، على جروبات "فيس بوك". 

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