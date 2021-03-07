كرم الشراقوة.. مضيف طيران يكرم أهل محافظته الشرقية على متن الطائرة.. شاهد

قال محمد عكر ، مضيف طيران ، إن رحلاته تكون في نطاق نقل الحجاج والمعتمرين من السعودية لمصر ، ولاحظ أن أغلب المسافرين خلال رحلاته ، أن 70% منهم من محافظة الشرقية ، والذي هو أحد أبنائها.





وأضاف محمد عكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر،" ، والمذاع على فضائية الأولى ، أن فكرة إكرام المسافرين أبناء محافظته ، جاءته من منحى أن هناك بعض الرحلات لا يكون فيها خدمة كاملة ، وتكون محكومة بعدد سعات معينة .





وأشار إلى أنه استأذن من طاقم الطائرة ، عندما علم أن بعض السيدات بالطائرة من محافظة الشرقية ، وتمت الموافقة على فكرته ، وقام بحمل حقائبهن إلى الطائرة، لافتا إلى أنه لقى شكراً ومحبة كبيرة من أهل محافظته ، إلى جانب دعوات السيدات كبار السن ، وذلك كان قبل جائحة كورونا.





وتابع : سبب انتشار الفيديو في هذا التوقيت عائد لانتشار أحد الترندات ، على جروبات "فيس بوك".



