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أخبار العالم

الكويت تترك الباب مواربا.. اجتماع وزاري مهم قبل ساعات من بدء تطبيق الحظر

الأحد 07/مارس/2021 - 11:52 ص
اجتماع وزاري مهم
اجتماع وزاري مهم قبل ساعات من بدء تطبيق الحظر
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دعاء أبوهشيمة
كشفت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة الكويتية، أن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، سيعقد اجتماعًا اليوم، مع جميع الجهات الحكومية المنفذة لآليات حظر التجول الذي يبدأ تطبيقه مساء اليوم، الأحد، ويعمل به حتى 8 أبريل المقبل.


ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصادر قولها إن "الاجتماع سيناقش كل مطالب الجهات للتعامل مع الحظر، إضافة إلى تشديد الخالد على التعاون وعدم التهاون من أجل نجاح آلية الحظر والوصول إلى الهدف الذي أقر من أجله".


وأشارت المصادر إلى أن "مدة الشهر المقررة لتطبيق الحظر قابلة للإلغاء متى ما استقر الوضع الصحي بالبلاد من دون الالتزام بإكمالها، لكنها استدركت بأن نتائج تطبيقه لن تظهر سريعًا ويحتاج إلى وقت ليؤتي غاياته".


وأوضحت أن اجتماعا سيعقد بين الجهات الحكومية الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة كل الآليات والمطالب والمعوقات التي تواجهها لتطبيق الحظر.


كما أكدت المصادر أن الصحة العامة تدرس وضع المطار الصحي حاليًا ونسبة الخطورة في حال فتحه بشكل أوسع، مشيرة إلى أن المطار يخضع لتقييم علمي متكامل لإعادة النظر في فتحه وإلغاء بعض القرارات مستقبلا، منها الحجر على بعض الفئات.


في سياق متصل، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إنه لا استثناء لمتلقي اللقاح من الحظر حماية لهم، فاللقاح لا يحمي من الإصابة بالڤيروس لكن يقلل الأعراض بتكوين أجسام مضادة تقوي جهاز المناعة وتاليا يخفض من حالات الوفاة.


وأضافت أنه لا تعديل على موعد بدء الحظر والذي سيبدأ سريانه عند الخامسة مساء اليوم، الأحد، مشددة على عدم إمكانية تغيير الموعد إلى الثامنة مساء، وقرار المجلس نافذ من تاريخ 7 الجاري حتى 8 أبريل المقبل.


هذا، وقالت مصادر أخرى إنه سيتم فتح الحدائق اليوم للمشاة فقط خارج أوقات الحظر مع استمرار منع الجلوس فيها.


وفي الكويت، فقد سجلت الإصابات رسميا زيادة متدرجة ملحوظة ظهرت مع إغلاق بعض الأنشطة التجارية، على عكس معظم دول العالم انخفضت الإصابات مع إلغاء الإغلاق، باستثناء بعض الدول منها الكويت، فقد انخفضت عالميا من 800 ألف في المتوسط إلى 450 ألف حالة يوميا.
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