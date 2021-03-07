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محافظات

محافظ السويس يتفقد امتحان الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:40 م
محافظة السويس يتابع
محافظة السويس يتابع سير الامتحانات
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حسن غنيمة
تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود الفولي، مدير عام التربية والتعليم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحى السويس لمتابعة سير امتحان المتعدد التخصصات للصف الثالث الإعدادي داخل اللجان.


وأثناء التفقد، أشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها داخل جميع اللجان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات للجان لتوفير الجو الملائم لراحة الطلبة ومراقبي اللجان.


يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 98 لجنة وعدد الطلاب 1339 طالبا وطالبة على مستوى الصف الثالث بمدارس الإعدادية بمحافظة السويس.


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رافق محافظ السويس فى الجولة كل من والمهندسة فاتن عبد الغني، رئيس حى السويس، والمهندس محمد خالد، مدير الإدارات الهندسية بحى السويس، وأشرف سليمان، مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة، وقيادات مديرية التربية والتعليم.
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