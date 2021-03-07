محافظ السويس يتفقد امتحان الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود الفولي، مدير عام التربية والتعليم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحى السويس لمتابعة سير امتحان المتعدد التخصصات للصف الثالث الإعدادي داخل اللجان.









وأثناء التفقد، أشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها داخل جميع اللجان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، مؤكدًا تقديم جميع التسهيلات للجان لتوفير الجو الملائم لراحة الطلبة ومراقبي اللجان.









يذكر أن عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 98 لجنة وعدد الطلاب 1339 طالبا وطالبة على مستوى الصف الثالث بمدارس الإعدادية بمحافظة السويس.









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