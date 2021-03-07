ارتفاع إصابات كورونا في سلطنة عمان لـ 143955 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة، والتى بلغت 143955 إصابة والوفيات 1591 حالة بنسبة 11ر1% والمتعافين 134314 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%.









ووفقا لصحيفة "الشبيبة"، بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة منذ الجمعة الماضي.









وناشدت الوزارة العمانية الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخضوع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.









