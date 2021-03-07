جامعة حلوان تفتتح وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بـ كفر العلو

افتتحت جامعة حلوان وحدة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمنطقة كفر العلو وتعد هذه الوحدة ضمن مشروعات التنمية المستدامة.





يأتي افتتاح وحدة ريادة الأعمال لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية المشتركة بين الجامعة والمجتمع المحيط بها وفقا لخطة جامعة حلوان الاستراتيجية، حيث جاءت وحدة ريادة الأعمال كأحد أولويات احتياجات المواطنين في دراسة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للاهتمام بتدريب الشباب والسيدات.





اقرأ أيضا : رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا حول إنجازات الفريق البحثي لمكافحة فيروس كورونا





قال الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إن هذه الأنشطة المجتمعية تأتي للتأكيد على استمرارية متابعة الجامعة للمناطق المحيطة بها، وتقديم خدمات متنوعة و مختلفة مثل التنوع في الأنشطة التنموية، والاستجابة لمتطلبات المجتمع والتعرف على المشكلات المجتمعية والإسراع فى حلها.





وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى أن دور الجامعة هو إحداث التنمية المتكاملة والمستدامة بالمناطق العشوائية المحيطة بالجامعة وغيرها لإحداث تغيير بناء وهادف ومثمر للمواطن والبيئة التى يعيش فيها.





أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية إلى أن المشروع التنموى المتكامل بكفر العلو نموذجا لبناء وتنمية كيان الفرد والأسرة والمجتمع لإحداث التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، حيث أن المستهدف الرئيسى للتنمية هو الإنسان.





تدعم وحدة ريادة الأعمال تحقيق أهداف معلنة للمواطنين الغرض منها تدريب الشباب على الصناعات الصغيرة، والمشروعات المختلفة في إطار التمكين الاقتصادي وفقا لرؤية مصر2030، هذا ويشرف علي العمل بوحدة ريادة الأعمال ا.د وليد شعبان مصطفى مدير الوحدة، وا. د خالد عابد والدكتورة روضة حمزة من كلية الاقتصاد المنزلي.









يذكر أن هذه البرامج التنموية تعد من مخرجات ضمن مشروع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمشروع التنموى المتكامل لكفر العلو بحلوان الذى أعده مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية تنفيذا للائحته في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق الأكثر احتياجا.