مُبلغ بغيابه.. العثور على جثة سائق توك توك وسط الزراعات في سوهاج

عثر أهالي قرية مزاتة شرق على جثة طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، وسط زراعات القمح في مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طالب وسط زرعات القمح، بقرية مزاتة شرق دائرة المركز.









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وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية العثور على جثة "أحمد. م"، 16 عامًا، طالب، سائق توك توك، وتبين وجود إصابات وجروح وكدمات متفرقة بالجثة، ومُبلغ بغيابه منذ 5 أيام.









تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.







