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أسهل طريقة للتخلص من آثار المبيدات بالأغذية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:47 م
المبيدات على الاغذية
المبيدات على الاغذية
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة هند عبدالله، مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الأغذية، إن المبيدات التى يتم إضافتها على الأغذية والثمار تكون من الخارج بصورة لا يستطيع أحد رؤيتها.

وأضافت "مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات فى الاغذية"، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن عملية غسيل تلك الثمار والأغذية يساعد على التخلص من جزء بسيط من هذه المبيدات، ووللتخلص منها بشكل أكبر توضع الأغذية فى لتر مياه مخلوطة بملعقة خل لمدة 10 دقائق ثم غسلها.

وأشارت إلى أن الثمار التى تكون متاحة للأكل بعد تقشيرها يكون بها نسبة أمان أكثر للإنسان، بنسبة تصل إلى أكثر من 95%"، مضيفة أن هناك نسبة من الضرر من تلك المبيدات تزداد مع تكرار ما يتم تناوله يوميا، فيوجد لكل شخص حد أدنى لتناول تلك المبيدات. 

وأكدت، وزارة الزراعة تبذل مجهودا ضخما في عمليات الرصد، عن طريق تجميع عينات من الأسواق للمتابعة الجيدة، ومن هنا يتم اكتشاف حالات المخالفة في نسبة الرش الزيادة من قبل المزارعين للأغذية.

وأوضحت هند عبدالله، أن فترة "ما قبل الحصاد" هى الفترة التى يجب ان ستمر المحصول فى الأرض بعد رش المبيدات لفترة معينة، وتلك الفترة التى لا يجب على المزارع جمع المحصول قبل أن تنتهي، مؤكدة أن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الأغذية يستطيع أن يكشف تلك الفترة ويصل إذا كان الفلاح التزم بها أو لم يلتزم.
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