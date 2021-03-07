عميد سياسة واقتصاد يكشف أجواء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن أجواء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 بالكلية.



وقال السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحانات الفصل الدراسى الاول بالكلية تسير بشكل طبيعى ولا يوجد تواجه الطلاب سواء على المنصة الالكترونية بالامتحانات الاونلاين او الامتحانات الحضورية داخل الحرم الجامعى.



كما أوضح " السعيد"، أن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك.









