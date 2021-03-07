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تعليم

عميد سياسة واقتصاد يكشف أجواء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:16 م
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن أجواء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 بالكلية.


وقال السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، إن امتحانات الفصل الدراسى الاول بالكلية تسير بشكل طبيعى ولا يوجد تواجه الطلاب سواء على المنصة الالكترونية بالامتحانات الاونلاين او الامتحانات الحضورية داخل الحرم الجامعى.




كما أوضح " السعيد"، أن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك.


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

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