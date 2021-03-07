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محافظات

تعليم مطروح : 9397 طالبا أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:21 م
امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية
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ايمن محمود
تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأحد  مسار الامتحان المجمع الخاص بالشهادة الإعدادية وذلك للاطمئنان علي توافر كافة الأجواء المناسبة للطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية  والتدابير الوقائية المشددة بكافة اللجان الامتحانية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.




وأوضح  " سلامة " أن 9397 طالبا بكافة الإدارات التعليمية بمطروح أدوا الامتحان فترة واحدة لمدة ساعتين وسط أجواء هادئة ومناسبة يسودها الانضباط والالتزام، مؤكدًا أن الامتحان اشتمل أسئلة للخمس مواد الأساسية  بنظام الاختيار من متعدد  وفقا للمواصفات الامتحانية التي أقرتها الوزارة حيث جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط .


واطمأن " وكيل الوزارة " من خلال غرفة عمليات المديرية بمرسى مطروح أن العملية الامتحانية تسير في هدوء  وسهولة مع التزام كافة المشاركين بامتحان الاعدادية بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية  ولم ترد أي شكوى بكافة الإدارات التعليمية.


كان وزير التربية والتعليم أعلن  ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية حيث لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.


والطالب الذي لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي يعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك. ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.
تعليم مطروح : 9397 طالبا أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية
تعليم مطروح : 9397 طالبا أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية
تعليم مطروح : 9397 طالبا أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية
تعليم مطروح : 9397 طالبا أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية
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