تعليم مطروح : 9397 طالبا أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأحد مسار الامتحان المجمع الخاص بالشهادة الإعدادية وذلك للاطمئنان علي توافر كافة الأجواء المناسبة للطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة بكافة اللجان الامتحانية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

















وأوضح " سلامة " أن 9397 طالبا بكافة الإدارات التعليمية بمطروح أدوا الامتحان فترة واحدة لمدة ساعتين وسط أجواء هادئة ومناسبة يسودها الانضباط والالتزام، مؤكدًا أن الامتحان اشتمل أسئلة للخمس مواد الأساسية بنظام الاختيار من متعدد وفقا للمواصفات الامتحانية التي أقرتها الوزارة حيث جاءت واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط .









واطمأن " وكيل الوزارة " من خلال غرفة عمليات المديرية بمرسى مطروح أن العملية الامتحانية تسير في هدوء وسهولة مع التزام كافة المشاركين بامتحان الاعدادية بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية ولم ترد أي شكوى بكافة الإدارات التعليمية.









كان وزير التربية والتعليم أعلن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية حيث لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.







