قبل عرض مقابلة هاري وميجان مع أوبرا.. تحرك موحد لـ العائلة المالكة البريطانية

في محاولة واضحة لجذب الانتباه قبل بث مقابلة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان، من المقرر أن يظهر كبار أعضاء العائلة المالكة كجبهة موحدة، للإشادة بجهود العاملين في القطاع الطبي والذين واجهوا الحرب مع فيروس كورونا.





وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، من المقرر أن تظهر الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ونجلها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا ودوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت في برنامج تليفزيوني، للاحتفال بيوم الكومنولث وتكريم العاملين الصحيين في العالم.





يأتي ذلك قبل ساعات من عرض لقاء الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميجان، مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، الذي أجج التوتر داخل العائلة الملكية.





وفي لقاءات العائلة المالكة، سيثني تشارلز على الشجاعة والإبداع الذي أظهره شعب الكومنولث، أثناء محاربة الوباء، كما سيؤكد أن تفشي كورونا أظهر كيف أن "صحة الإنسان والصحة الاقتصادية وصحة الكوكب مترابطة بشكل أساسي".





فيما سيتحدث دوق ودوقة كامبريدج مع الطبيب والناشط الصحي الجنوب أفريقي زوليلوا سيفومبا حول حقوق العاملين في مجال الرعاية الصحية.





يذكر أن هاري وميجان حضرا العام الماضي، قداس الكومنولث. وكانت تلك آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل انتقالهما إلى لوس أنجلوس وابتعادهما عن الواجبات الرسمية.





ومن المقرر أن يتم بث لقائهما المنتظر في الولايات المتحدة ليل الأحد قبل بثها على قناة "آي تي في" البريطانية غدا الاثنين.





وفي مقتطفات من المقابلة، انتقدت ميجان القيود التي واجهتها بصفتها عضوا عاملا في العائلة الملكية، كما اتهمتهم بـ"إدامة الأكاذيب" عنها وزوجها هاري.