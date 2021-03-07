لمواجهة كورونا .. جامعة بني سويف التكنولوجية تواصل تعقيم منشآتها

يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بج امعة بني سويف التكنولوجية تعقيم كافة مدرجات ومعامل وقاعات وإدارات الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بصفة مستمرة أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.





ويأتي ذلك استمرارًا لجهود جامعة بنى سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور سيد عبد القادر في تعقيم وتطهير كافة المنشآت بالجامعة وفي إطار خطة الجامعة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وقال رئيس الجامعة إن ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتي تم تعميمها على إدارات الجامعة والتي تتضمن التعقيم والتطهير اليومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.



