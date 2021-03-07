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تعليم

لمواجهة كورونا .. جامعة بني سويف التكنولوجية تواصل تعقيم منشآتها

الأحد 07/مارس/2021 - 01:11 م
تعقيم جامعة بني سويف
تعقيم جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
يواصل قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بني سويف التكنولوجية تعقيم كافة مدرجات ومعامل وقاعات وإدارات الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بصفة مستمرة أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود جامعة بنى سويف التكنولوجية برئاسة الدكتور سيد عبد القادر في تعقيم وتطهير كافة المنشآت بالجامعة وفي إطار خطة الجامعة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال رئيس الجامعة إن ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتي تم تعميمها على إدارات الجامعة والتي تتضمن التعقيم والتطهير اليومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف عبد القادر أنه يتابع يوميا تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا برئاسته مطالبًا بتوفير وسائل الحماية لضمان سلامة الطلاب وجميع العاملين بالجامعة أثناء الامتحانات.
لمواجهة كورونا .. جامعة بني سويف التكنولوجية تواصل تعقيم منشآتها
لمواجهة كورونا .. جامعة بني سويف التكنولوجية تواصل تعقيم منشآتها
لمواجهة كورونا .. جامعة بني سويف التكنولوجية تواصل تعقيم منشآتها
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