إحنا في شتا ولا صيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المضطرب لنهاية الأسبوع

تواصل درجات الحرارة في ارتفاعي التدريجي علي البلاد، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يستمر هذا الطقس الدافئ علي محافظات الجمهورية غدا الاثنين، على أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس على البلاد غدا، الأثنين، سيكون دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويبقى معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية أيضًا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار على محافظات الصعيد نهارا، باردا ليلا والرياح معتدلة، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.





أما عن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون هناك ارتفاع جديد في الحرارة بمعدل نحو 5 درجات فوق الثلاثين درجة، ليسود طقس حار يصاحبه شوائب عالقة تؤدي إلي انخفاض الرؤية نهارا على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة.





َواعتبارًا من الخميس، سيعاود الطقس الانخفاض في درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 7 درجات، فيعود الطقس إلي البرودة يومي الخميس والجمعة من نهاية الاسبوع الجاري.



