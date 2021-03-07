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رياضة

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

الأحد 07/مارس/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد السعيد
طالب رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق متابعيه بالدعاء له، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

ونشر رضا عبد العال صورا له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "ربي إني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين أسالكم الدعاء".

وتبدو حالة رضا عبد العال الصحية أفضل قليلا من الأيام الماضية، حيث عانى مؤخرا أزمة صحية حادة، بعد ثبوت إصابته بجلطات وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلم "صدى البلد" أن رضا عبدالعال خضع إلى عملية قسطرة فى القلب خلال الفترة الماضية إلا أن الطبيب المعالج له لاحظ وجود عدد من الجلطات الأخرى والتى تتطلب جراحة "قلب مفتوح".
بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى
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